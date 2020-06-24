Son dakika haberi. Fenerbahçe Beko’da efsane başantrenör Zeljko Obradovic takımdan ayrıldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart’ta ülkesine giden, seyahat yasaklarının esnemesi dolayısıyla 15 Haziran’da tekrar tarifeli uçakla Belgrad’dan İstanbul Havalimanı’na dönen Sırp çalıştırıcı, 4 gün Türkiye’de kalmıştı. 4 günlük süreçte yönetimle Fenerbahçe Beko’daki geleceğiyle ilgili görüşmeler yapan Obradovic 19 Haziran'da tekrar ülkesine dönmüştü. Obradovic’i havalimanına bizzat Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç getirmiş ve uğurlamıştı. Fenerbahçe Beko, Obra'nın kararını yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra vereceğini açıklamıştı. Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla daha önce bir araya gelindiği ve Sırp başantrenörün son kararını ailesiyle görüştükten sonra vereceği hatırlatıldı.









'Zeljko Obradovic’in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız'

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.









Fenerbahçe ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic’in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız. Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir'' ifadelerine yer verildi.





Panathinaikos ile 7 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşayan Obradovic, 2013 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Sarı Lacivertli kulüpte de önemli başarılara imza atan deneyimli çalıştırıcı, 2017 yılında Fenerbahçe ile de EuroLeague şampiyonluğu elde etti. Obradovic döneminde sarı-lacivertliler, EuroLeague'in en başarılı takımları arasında yer aldı.