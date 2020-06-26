Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ciddi bir değişim sürecine hazırlanıyor. Koç Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası Sloukas, Datome, Kalinic gibi isimlerin de talipleri nedeniyle takımdan ayrılmaları söz konusu.

Fenerbahçe ile olan kontratının sonuna gelen Nikola Kalinic için Sırp basını yeni iddialar ortaya atarken oyuncunun takımda kalmasının artık çok düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.





Kalinic için Maccabi Tel Aviv'in devrede olduğu aktarılıyor. Eski takımı Kızılyıldız'ın da transfer listesinde yer almasına rağmen maddi şartlar nedeniyle bu transferin olma ihtimali düşük görülmekte.

28 yaşındaki oyuncu 2015'te Kızılyıldız'dan transfer edilmiş ve 5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. 2017'deki EuroLeague şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Kalinic, finallerin en skorer oyuncusu olmayı da başarmıştı.