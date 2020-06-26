Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası Zalgiris'in başarılı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius'u takımın başına getirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Genel Menajer Maurizio Gherardini liderliğinde çalışmalar sürerken Jasikevicius'un kararı henüz netleşmiş değil.

Dün Litvanya basını, Fenerbahçe'nin Jasikevicius'a yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerisinde bulunduğunu belirtmişti ki takım bütçesinin düşmüş halinde dahi Zalgiris'in iki katına denk geldiği aktarılmıştı.

Jasikevicius için Barcelona iddiaları gündemdeyken bugün Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas da Zalgiris'in B planı oluşturmadığı ve yeni sezonda Jasikevicius ile devam etmeye kararlı olduğunu aktardı.

Yunanistan'dan Ertuğrul Erdoğan iddiası

Yunanistan kaynaklı SDNA'nın haberine göre Jasikevicius için ısrarını sürdüren Fenerbahçe Beko, sonuca ulaşamazsa alternatifini hazırlamış durumda.

Türkiye'den birçok isimle ilgilendiği belirtilen Fenerbahçe'de Ertuğrul Erdoğan'ın adı daha çok öne çıkıyor ve Yunan medyasına göre Jasikevicius olmazsa takımın başına Ertuğrul Erdoğan'ın geçeceğine kesin olarak bakılıyor.

Galatasaray'da başarılı bir süreci geride bırakan Erdoğan'ın henüz Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi uzatılmamıştı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar yardımcı antrenörlük yapan Ertuğrul Erdoğan, 2010'da Tanjevic'in rahatsızlığı sonrası başantrenörlük görevine gelmiş ve o dönemdeki geçici başantrenörlük sürecinde Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandırmayı başarmıştı.