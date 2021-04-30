Fenerbahçe, Erol Bulut'un ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile en kısır hücum performansını ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, genç teknik adam yönetimindeki 6. karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşayamadı.

Bununla birlikte 11 şutla söz konusu dönemde en az şut çektiği karşılaşmayı oynayan Fenerbahçe, sadece 1 isabetli şut çekti ve 3. haftadaki Galatasaray derbisi ile beraber bir maçta en az sayıda isabetli şut çekti.





Alanya'daki karşılaşmada yüzde 39 topla oynama yüzdesi yakalayan sarı-lacivertliler, rakip ceza sahasında 15 kez topla buluştu. Fenerbahçe'nin gol beklentisi(xG) istatistiği ise 0.44 olarak ortaya çıktı.







