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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde bir ilk

Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu dönemindeki 'en kısır' 90 dakikayı geride bıraktı.

30 Nisan 2021, Cuma 09:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde bir ilk

Fenerbahçe, Erol Bulut'un ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile en kısır hücum performansını ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, genç teknik adam yönetimindeki 6. karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşayamadı.

Bununla birlikte 11 şutla söz konusu dönemde en az şut çektiği karşılaşmayı oynayan Fenerbahçe, sadece 1 isabetli şut çekti ve 3. haftadaki Galatasaray derbisi ile beraber bir maçta en az sayıda isabetli şut çekti.


Alanya'daki karşılaşmada yüzde 39 topla oynama yüzdesi yakalayan sarı-lacivertliler, rakip ceza sahasında 15 kez topla buluştu. Fenerbahçe'nin gol beklentisi(xG) istatistiği ise 0.44 olarak ortaya çıktı.


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