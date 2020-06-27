Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor (CANLI İZLE)

Fenerbahçe, sezona büyük hedeflerle girse de birer birer bunlara veda etti. Önce şampiyonluk, sonra Devler Ligi, son olarak da Türkiye Kupası’na havlu atıldı. Geçen haftaki Kasımpaşa yenilgisi ise Avrupa Ligi biletini zora soktu. Ancak Sarı-Lacivertliler’in Avrupa hedefi için bir ihtimal daha var. Trabzonspor’un Avrupa’dan men cezası alması nedeniyle lig 5.’si Avrupa’ya gidebilir. Ceza kaldırılsa bile bu kez de Bordo-Mavililer’in kupayı kazanması halinde yine lig 5.’sine fırsat doğacak. Bu sırada şu anda Beşiktaş var. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin 4 puan gerisinde ve 33. hafta karşı karşıya gelecekler. Sarı-Lacivertliler, Avrupa iddiasını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Bunun için de ilk olarak bu akşam Yeni Malatya karşısında zafere ulaşması gerek.

İki takımın ilk 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Ekici, Muriç

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Hafez, Umut





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici kale sahasına ortaladı top kaleci Farnolle'de kaldı

SARI KART 6.dakikada Yeni Malatyaspor takımında Gökhan Töre rakip yarı sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

8.dakikada Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali sakatlandı. Sahaya sağlık ekipleri girdi

İlk 15 dakika içinde takımlar henüz kaleye şut çekemedi

17.dakikada Fenerbahçe atağında Vedat Muriç savunmanın arkasına oynadı Garry Rodrigues koşu yaptı ama top kalecide kaldı

18.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Serdar Aziz hemen vurdu top savunmadan sekip yine köşe vuruşu oldu

SARI KART 19.dakikada Fenerbahçe takımından Deniz Türüç rakip yarı sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

24.dakikada Deniz Türüç sağ kanattan arka direğe ortaladı ama topa Vedat Muriç yetişemedi

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! 29.dakikada ceza sahası dışında Deniz Türüç vurdu seken topu kontrol eden Ozan Tufan röveşata bir şut denedi ama top auta gitti

32.dakikada Serdar Aziz kontrol bir şekilde yere düşünce kısa süreli sakatlık geçirdi

37.dakikada sağ kanattan Dirar geldi ortasını hemen yaptı ama top doğrudan dışarı gitti

YENİ MALATYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 40.dakikada savunmanın arkasına sarkan Umut Bulut topa ceza sahasına girmeden vurdu, kaleci Altay erken davranıp hamle yaptı vücudundan seken top dışarı gitti. Pozisyonda iki oyuncu çarpıştı ve sakatlık yaşandı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 43.dakikada Yeni Malatyaspor'da Hadebe oyundan çıktı yerine Mustafa Akbaş girdi

45.dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan Hasan Ali ortaladı Vedat Muriç kafayı vurdu ama top kaleye yönelmedi

Hakem Ali Şansalan ilk yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildiğini belirtti

GARRY RODRIGUES SERT VURDU! İlk yarının son anlarında Garry Rodrigues ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Farnolle topu çıkarmayı başardı

45+4.dakikada sol kanattan gelen ortaya Karim Hafez bekletmeden vurdu top üstten auta gitti

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46.dakikada Mehmet Ekici ceza sahası dışından vurdu top auta gitti

YENİ MALATYASPOR ETKİLİ GELDİ! 50.dakikada orta alandn topu taşıyan Robin Yalçın ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vurdu top az farkla auta gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 56.dakikada Sağ kanattan Gökhan Töre'nin getirdiği topu Umut Bulut aldı uygun durumda vurdu şutu yan direkten geri geldi

60.dakikada Fenerbahçe takımından Vedat Muriç gelen ortaya iyi yükseldi kafayı vurdu ama sonuç alamadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 62.dakikada Fenerbahçe'de Jailson oyundan çıktı yerine Emre Belözoğlu girdi

KIRMIZI KART 64.dakikada Yeni Malatyaspor takımından Gökhan Töre hava topu mücadelesinde Emre Belözoğlu ile girdiği pozisyondan sonra ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla takımını bir kişi eksik bıraktı



