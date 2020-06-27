Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor (CANLI İZLE)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor’un Avrupa’dan men cezasının onanması ya da Bordo-Mavililer’in kupayı alması halinde lig 5.’si de Avrupa’ya gidecek. Bu ihtimali düşünen Fenerbahçe, Yeni Malatya’yı yenip üst sıralara yaklaşma amacında. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli olurken Fenerbahçe'de Jailson, 105 gün sonra ilk 11'e geri döndü. Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de..
Fenerbahçe, sezona büyük hedeflerle girse de birer birer bunlara veda etti. Önce şampiyonluk, sonra Devler Ligi, son olarak da Türkiye Kupası’na havlu atıldı. Geçen haftaki Kasımpaşa yenilgisi ise Avrupa Ligi biletini zora soktu. Ancak Sarı-Lacivertliler’in Avrupa hedefi için bir ihtimal daha var. Trabzonspor’un Avrupa’dan men cezası alması nedeniyle lig 5.’si Avrupa’ya gidebilir. Ceza kaldırılsa bile bu kez de Bordo-Mavililer’in kupayı kazanması halinde yine lig 5.’sine fırsat doğacak. Bu sırada şu anda Beşiktaş var. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin 4 puan gerisinde ve 33. hafta karşı karşıya gelecekler. Sarı-Lacivertliler, Avrupa iddiasını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Bunun için de ilk olarak bu akşam Yeni Malatya karşısında zafere ulaşması gerek.
İki takımın ilk 11'leri
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Ekici, Muriç
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Hafez, Umut
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MAÇ BAŞLADI
2.dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici kale sahasına ortaladı top kaleci Farnolle'de kaldı
SARI KART 6.dakikada Yeni Malatyaspor takımında Gökhan Töre rakip yarı sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
8.dakikada Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali sakatlandı. Sahaya sağlık ekipleri girdi
İlk 15 dakika içinde takımlar henüz kaleye şut çekemedi
17.dakikada Fenerbahçe atağında Vedat Muriç savunmanın arkasına oynadı Garry Rodrigues koşu yaptı ama top kalecide kaldı
18.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Serdar Aziz hemen vurdu top savunmadan sekip yine köşe vuruşu oldu
SARI KART 19.dakikada Fenerbahçe takımından Deniz Türüç rakip yarı sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
24.dakikada Deniz Türüç sağ kanattan arka direğe ortaladı ama topa Vedat Muriç yetişemedi
FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! 29.dakikada ceza sahası dışında Deniz Türüç vurdu seken topu kontrol eden Ozan Tufan röveşata bir şut denedi ama top auta gitti
32.dakikada Serdar Aziz kontrol bir şekilde yere düşünce kısa süreli sakatlık geçirdi
37.dakikada sağ kanattan Dirar geldi ortasını hemen yaptı ama top doğrudan dışarı gitti
YENİ MALATYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 40.dakikada savunmanın arkasına sarkan Umut Bulut topa ceza sahasına girmeden vurdu, kaleci Altay erken davranıp hamle yaptı vücudundan seken top dışarı gitti. Pozisyonda iki oyuncu çarpıştı ve sakatlık yaşandı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 43.dakikada Yeni Malatyaspor'da Hadebe oyundan çıktı yerine Mustafa Akbaş girdi
45.dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan Hasan Ali ortaladı Vedat Muriç kafayı vurdu ama top kaleye yönelmedi
Hakem Ali Şansalan ilk yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildiğini belirtti
GARRY RODRIGUES SERT VURDU! İlk yarının son anlarında Garry Rodrigues ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Farnolle topu çıkarmayı başardı
45+4.dakikada sol kanattan gelen ortaya Karim Hafez bekletmeden vurdu top üstten auta gitti
İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ
İKİNCİ YARI BAŞLADI
46.dakikada Mehmet Ekici ceza sahası dışından vurdu top auta gitti
YENİ MALATYASPOR ETKİLİ GELDİ! 50.dakikada orta alandn topu taşıyan Robin Yalçın ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vurdu top az farkla auta gitti
DİREKTEN DÖNDÜ! 56.dakikada Sağ kanattan Gökhan Töre'nin getirdiği topu Umut Bulut aldı uygun durumda vurdu şutu yan direkten geri geldi
60.dakikada Fenerbahçe takımından Vedat Muriç gelen ortaya iyi yükseldi kafayı vurdu ama sonuç alamadı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 62.dakikada Fenerbahçe'de Jailson oyundan çıktı yerine Emre Belözoğlu girdi
KIRMIZI KART 64.dakikada Yeni Malatyaspor takımından Gökhan Töre hava topu mücadelesinde Emre Belözoğlu ile girdiği pozisyondan sonra ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla takımını bir kişi eksik bıraktı