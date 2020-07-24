Fenerbahçe son dakika transfer haberi! Juan Jesus bombası!

Sarı-Lacivertliler, bu sezon savunma hataları nedeniyle onlarca puan kaybetti. Zanka ve Rami transferleri çare olmadı, Jailson sezonün büyük bölümünde savunmanın göbeğinde oynadı. Hata konusunda liderliği de Sambacı üstlendi. Fenerbahçe yeni sezonda aynı sorunu yaşamamak için bu bölgeyi en iyi şekilde güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki isimlerden biri Juan Jesus. Roma, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.





2.2 milyon Euro’dan 3+1 senelik imza

Bu nedenle İtalyan ekibinin 29 yaşındaki oyuncuyu satma konusunda zorluk çıkarması beklenmiyor. Fenerbahçe ile Jesus arasında anlaşma sağlanması halinde Roma’nın oyuncuu uygun bir bedelle bırakmaya hazır olduğu kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, Sambacı’ya şu anki maaşı olan yıllık 2.2 milyon Euro’dan 3+1 senelik imza attırmayı hedefliyor.



