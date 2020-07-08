THY EuroLeague ekiplerinden Valencia, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Derrick Williams'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İspanyol ekip, tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 11.3 sayı 3.9 ribaund 1.2 asist 1.1 top çalma ile forma giydi.





Sarı Lacivertli ekipte değişim rüzgarları yaşanmaya devam ediyor. Koç Obradovic'in bir yıl takım çalıştırmama kararının ardından Igor Kokoskov'u başantrenörlüğe getiren Fenerbahçe'de hatırlanacağı üzere Gigi Datome, Milano ile anlaşma sağlamıştı. Egehan Arna ile de yollarını ayıran EuroLeague temsilcimizde bu hafta boyunca transfer adına birçok gelişme yaşanacak gibi duruyor.









Fenerbahçe'den teşekkür mesajı

Sarı Lacivertli kulübün mesajı şu şekilde:

Fenerbahçe Beko’nun 2019-20 kadrosunda yer alan başarılı sporcumuz Derrick Williams ile yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını 2019-20 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa’nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams’a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.











