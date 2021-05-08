Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Utanç verici

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla yendi ve zirve takibini yakından sürdürmeye devam etti. Maçın ardından basın mensupları ile konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali Koç'un maç sonu açıklamaları:

"Ülke futbolunda yaşananlar, verilen kararlar, karar süreçleri, liyakat konusu gibi şeyler baştan aşağı gözden geçirilmeli. Herhalde Türk futbolunda konuştuktan 30 saniye sonra PFDK'ya sevk edilen ilk kişi Selahattin Bey'dir."

"Bize göre net bir kural hatası var. Konu ofsayt ama ofsayta gelmeden önce faul var. Maddelere istinaden hakemin gidip VAR'dan izlemesi lazım."









Kural hatası değerlendirmesi

"Hakemlerden ek rapor isteyerek hatalar örtbas edilemez, edilmemelidir ki hatayı yapan 10 kere düşünsün. Sadece o değil hepsi düşünsün. Siz bunu yapan hakemi 3 gün sonra maça atıyorsunuz, diyorsunuz ki ben kural hatası falan dinlemem."

Hakem açıklaması

"Ali Koç diye hakem varmış, U19 maçımıza atanıyor, birileri Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor ve MHK başkanını arayarak, 'Nedir bu rezalet, gereğini yapın' diyor ve gece yarısı 12:30'da atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Bu ayıptır, utanç verici."

"Dost bildiğimiz insanların yaptığı açıklamalar, serzenişler, algılar... Ben bunu kabul etmiyorum. İnsanın 10 tane yüzü olmaz, 1 tane olur. Bizim yüzümüz bu. Belki kabul görmüyor, taraftarlarımızı tatmin etmiyor ama yüzümüz bu."









'Buraya tertemiz geldik'

"Maçlardan önce hakemleri hedef tahtasına koymadan, algı yapmadan, yok rakibimiz bize niye sert oynadı muhabbeti yapmadan buraya tertemiz geldik!"