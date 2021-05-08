Fatih Terim: Galatasaray vazgeçmeyecek

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Kalemizde çok fazla tehlike de görmedik. Doğru bir plan yapmışız saha içindeki yerleşimimiz de doğruydu. Goller de güzeldi. İstediğimiz 3 puanı aldık. Uçurumun kenarında dolaşma psikolojisiyle oynamak kolay değildir.





Oyuncularım yüreklerini koyarak oynadılar. Özellikle ikinci ayrı tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. Yedekten girenler de formalarının haklarını verdiler.

Türkiye liginde neyin ne olacağı belli olmaz. Herkes her şeyi yapabilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray vazgeçmeyecek. Galatasaray önce kendi maçını kazanır sonra diğerlerine bakar. Göreceğiz. Hakikaten bu futbolu görünce bazı şeylere de üzülüyor insan!







