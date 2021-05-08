Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Lider Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesiyle aradaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de teknik patron Emre Belözoğlu, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.





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Sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz'

"Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli"









'Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü'

"Ben hayatta tesadüfe inanmam. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Çok da yalnız bırakıldı. Allah da bize o süreçlerde bu takımın içinde olmayı nasip etti. Bundan her zaman gurur duydum. Çok mutluyum. Bugün bizden duasını esirgemeyen tüm Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyorum"







