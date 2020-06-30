Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçında, alınan sonuçtan daha fazla, Lemina’nın sakatlığıyla oyuna giren 17 yaşındaki Emin Bayram konuşuldu. Kimdi, nasıl oynardı? Bu kadar erken formayı nasıl Fatih Terim’den almıştı? Üstelik ağabeylerinden de geri kalmamıştı

Başlarda oynatmamış

Onu, en iyi tanıyan isimlerden biri olan, 2017’de Emin’in de yer aldığı Galatasaray U14 takımını çalıştıran, bugün Roma U16 Teknik Direktörü olarak görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş anlattı. Başlarda ona forma vermediğini ifade eden Tanrıvermiş, “Çok çalıştı ve hep üzerine koydu. Örneğin Fulya’da bir Beşiktaş maçı vardı. Kritik bir gol atmıştı. Zaman zaman önlibero da oynadı. Çalışkanlığı ile kendi yaş grubunda milli takıma seçildi. Ayaklarını çok geliştirdi” dedi.





‘Yaşının üzerinde...’

17 yaşında A takım kadrosunda olmasının ve şans bulabilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Tuğberk Tanrıvermiş, Başakşehir maçında da Emin Bayram’ı izlediğini söyleyerek şöyle konuştu: “Hava topları ciddi bir artısı. 1.86 boyunda ve 1-2 cm daha uzayacak. Fizik olarak da kuvvetlenirse çok iyi yerlere gelecek. Oyun görüşü iyi ve gelişmeye açık... Yaşının üzerinde bir olgunlukla oynadı. Donk’un iki pasında gelişi güzel uzun top yapmadı. Bilerek ve görerek ileriye vurdu.”

Emin Bayram’ın performansı

Topla buluşma 32

Pas % 81

Hava topu 4/6

Pas arası 1

Ozan Kabak’ı örnek alıyor

Galatasaray’ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram yine altyapıdan çıkan ve şuan Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak’ı kendisine örnek alıyor. Ozan gibi sessiz, sakin ve mütevazı bir kişiliğe sahip olan Emin’in A takımla antrenmana çıktıktan sonra U-19 veya diğer yaş gruplarında oynamayı hiç sorun etmemesi de Fatih Terim’in hoşuna gitti. Uzun süre idmana çıkarılan genç oyuncunun gelişmesi beklendi. Ozan gibi başta cılız ve çelimsiz olan Emin Bayram, A takımla antrenmanlara çıktıktan sonra fiziksel yönden de gelişti. (Milliyet)