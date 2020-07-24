Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı ön libero Mohamed Elneny'nin Siyah Beyazlılar'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusuydu. Bonservisi iki yıl daha Premier Lig ekibinin elinde bulunan yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.





2020/21 sezonunda kendi sahasında giyeceği formaları kamuoyuyla paylaşan Arsenal kulübü, Elneny'nin yeni forma numarasının 25 olarak belirlendiğini duyurdu. 28 yaşındaki futbolcunun daha önceden giydiği 4 numaralı forma ise William Saliba'ya verildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler