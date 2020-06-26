Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bu doğrultuda Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan tecrübeli kaleci Claudio Bravo ile ilgileniyorlardı. 37 yaşındaki başarılı file bekçisi için şimdi de Arsenal'in devreye girmesi işleri değiştirdi.

Daily Star'a göre Arsenal, Bernd Leno'nun sakatlığı sonrası menajer Mikel Arteta'nın Manchester City'de çalışma şansı yakaladığı Claudio Bravo'yu listesine aldı. Arteta'nın Bravo ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor.

Manchester City ile olan kontratının sonuna gelen Claudio Bravo, lig sonuna kadar kısa süreli bir uzatma talebi gelmezse 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Konuya ilişkin konuşan Manchester City Menajeri Guardiola, "Bravo gayet formda ve bizimle antrenman yapıyor. Geleceğine ilişkin görüşmeler önümüzdeki günlerde olacak" dedi.

Mikel Arteta, Arsenal'in başına geçmeden önce Manchester City'de yardımcı antrenör olarak görev yaparken Claudio Bravo ile çalışma imkanı yakalamıştı.