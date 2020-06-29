Bu kaçıncı sakatlık!

Sakatlıklardan yana bu sezon büyük sıkıntı çeken Galatasaray’ın peşini bu bela bir türlü bırakmıyor. Sarı-Kırmızılılar’da bu kabusun son kurbanları, dün akşamki Başakşehir mücadalesinde Mario Lemina ile Martin Linnes oldu. İlk yarıda bir pozisyonda sağ arka baldırını tutan Lemina, ikinci yarıda Başakşehir’in Aleksic’le attığı golün ardından kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Lemina’nın yerine 53’te genç Emin Bayram oyuna girdi. Ancak Lemina’dan sonra bu kez de 78’de Linnes de sağ bacağını tuttu ve sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonucunda O da kenara gelmek zorunda kaldı. Norveçli sağ bekin yerine de Şener oyuna dahil oldu. Böylece iki önemli oyuncu, Muslera, Falcao, Andone, Luyindama ve Marcao gibi sakatlar kervanına katıldı.

Mario Lemina, karşılaşmanın 53. dakikasında üzüntülü bir şekilde sahanın kenarına geldi.



