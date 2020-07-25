Devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 11 maça çıkıp 3 gol atabilen Kevin-Prince Boateng, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Siyah Beyazlılar'dan ayrıldığını duyurmuştu. 33 yaşındaki yıldız isim, Alman basınına verdiği bir röportajda ise büyük bir pişmanlığını dile getirdi.





Socrates Magazin'e konuşan Ganalı santrfor, "Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım. Eğer evim gibi gördüğüm bu kulüp beni yeniden çağırırsa hayır demek kolay olmaz. Hele ki kariyerim neredeyse bitecekken..." ifadelerini kullandı. Fiorentina ile bir yıllık daha mukavelesi kalan golcü oyuncu, daha önce de kariyerini altyapısından yetiştiği Hertha Berlin'de tamamlamak istediğini söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler