Beşiktaş, ligin 40. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde takımın golcü ismi Cyle Larin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanadalı forvet, idolünün Drogba olduğunu söylerken Galatasaray maçını da kazanarak şampiyon olmak istediklerini söyledi.





İşte Cyle Larin'in açıklamaları:

Takımıma katkı verdiğim için çok mutluyum. Takım iyi oynayınca, ben de iyi oynuyorum. Katkı vermek için sezon başında çok çalıştım. Kısa sürede çok fazla maç oynadık. Bu süreçte çok fazla enerji harcadık. Biz şampiyonluğa giden yolda nasıl maçlar oynanması gerektiğini biliyoruz. Şampiyonluğa kadar da bunu yapmaya devam edeceğiz. Fizik olarak biraz daha geliştirdiğimi söyleyebilirim. Belçika'da sürekli oynayarak buraya hazır geldim. Neler yapabileceğimi de gösterdim.

Drogba benim idolüm. Çocukken hep onu izledim.

Sergen hoca bana özgüven verdi, bana özgürlük tanıdı. Sevdiğim işi yapmamı sağladı. Bana inandı, ben de kendime inandım, bu da işe yaradı. Sergen hocanın kendi bir tarzı var. Umarım Mourinho'dan da daha iyi olur. Hücum oynuyoruz, gol atıyoruz. Bize özgüven veriyoruz.





Benim nerede oynadığım çok da fark etmez. Ben her yerde gol atabilirim. Beşiktaş inşallah şampiyon olacak. Saha içinde ve saha dışında çok mutluyuz. Birlikte savaşıp birlikte oynuyoruz. Milli takımda da gruplara yaklaşmış durumdayız. Şampiyonluğa oynuyoruz. Çok mutluyum şu anda...

Aboubakar oynadığı zaman beni olumlu etkiliyor. O oynamadığı zaman farklı oynuyorum ama birlikte iyi işler yapıyoruz. Takım olarak iyi işler yapıyoruz zaten. O sahada olduğu zaman işler kolaylaşıyor.

Böyle oldukça gol krallığına ulaşacağım ama şampiyonluk benim için çok önemli. Ben gol attıkça krallığa ulaşacağım. Bu sezonki performansımdan sonra tabii bir ilgi olması normal. Tabii şu an tek düşündüğüm şampiyonluk. Devamında tabii ki bir şeyler olacaktır ama odaklandığım tek şey şampiyonluk.

Taraftar fark yaratan bir etken. Onları çok özledim. Onlarsız oynamanın ne olduğunu öğreniyoruz. Onların etkisi bizim performansımıza da yansıyor.





Atiba benim kariyerimde çok önemli yere sahip. Kendisi buraya gelmemde yardımcı oldu ve doğru karar verdiğimi söyleyebilirim. Bana baba gibi davranıyor.

Hafta sonu final maçı olacak gibi... Galatasaray maçında da savaşacağız ve neden şampiyon olmak istediğimizi göstereceğiz. Hatay maçındaki başlangıcı her maçta başlamak istiyoruz. Galatasaray maçında bunu göreceksiniz. Özgüveni yüksek, takım olarak savaşan bir takım göreceksiniz.

Çok fazla gol atmak bize de zevk veriyor. Birlikte savaşmaya devam ederek de şampiyon olacağız.



