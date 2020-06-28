Siyah-Beyazlılar’ın başına Ocak ayında getirilen Sergen Yalçın, sezon genelinde ortaya konan futbol sebebiyle büyük eleştiri toplayan takımı çıkışa geçirmişti. Kara Kartal’ın teknik patronu olarak görev yaptığı 10 mücadelede; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2yenilgi alarak 20 puan toplayan Yalçın, Beşiktaş adına tüm istatistiklerde pozitif etki yarattı. 47 yaşındaki teknik adam, özellikle hücum organizasyonlarıyla takımın daha fazla pozisyon üretmesi üzerinde durdu ve bu taktik de karşılığını verdi. Konyaspor maçıyla 6. galibiyetini alan Yalçın, kalan 5 haftada da bu istikrarın sürmesini istiyor.





Artık daha golcü...

Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinin ardından gol yollarında daha üretken olan Siyah-Beyazlılar, özellikle rakip kaleye çekilen şut konusunda önemli bir artış gösterdi. Abdullah Avcı yönetiminde maç başına 1,66 puan toplayan ve 1,55 gol ortalaması olan Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası maç başına 2.00 puan toplarken, gol ortalaması da 2 oldu. Beşiktaş, Avcı döneminde rakip kaleye maç başına ortalama 12,39 şut çekerken, Sergen Yalçın döneminde ise bu rakam 16,33 oldu. Bu istatistikle Kartal, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte rakip kaleye her maçta 4 şut daha fazla çekti. Avcı döneminde 18 maçta 28 gol atan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde ise 10 maçta 20 gol buldu.





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Böyle düşüş herkese lazım!

Abdullah Avcı’yla Süper Lig’de 18 maça çıkan Beşiktaş, bu maçların yarısını kazanırken, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Rakip kaleye 28 gol atan Kara Kartal, kalesinden ise 24 gol gördü. Sergen Yalçın’la 10 maça çıkan Siyah-Beyazlılar, yüzde 50 olan galibiyet yüzdesini ise yüzde 60’a çıkardı. 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan takım, rakip fileleri 20 kez havalandırırken maç başına 2 gol attı. İlk 18 haftada 24 gol yiyen ve maç başına kalesinde 1.33 gol gören Beşiktaş, geride kalan 10 maçta ise 9 gol yerken, bu rakam 0,90’a düştü.





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