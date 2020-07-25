Beşiktaş, Mohamed Elneny için kararını verdi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sene Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Siyah Beyazlılar'da bu sezon gösterdiği performansla hem teknik heyet hem de taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı. Takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Mısırlı yıldızla ilgili Ada basınından gelen son haber ise gündem yarattı.





Londra merkezli Turkish Football sitesi, Beşiktaş kulübüne yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde Siyah Beyazlılar'ın 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu bir yıllığına daha kiralamak istediklerini öne sürdü. Elneny'nin bonservisini 2022'ye dek elinde bulunduran Arsenal kulübü, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncuya 25 numaralı formayı verdiğini duyurmuştu.

Son olarak Kevin-Prince Boateng ve Burak Yılmaz'ın ayrılıkları ile sarsılan Kara Kartal'da Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler