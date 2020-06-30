Hazırlayan: Aslıhan Çil

Başakşehir’e geldiği günden bu yana inanılmaz bir performans ortaya koyan, takımının mücadele ettiği her kulvarda harikalar yaratan Edin Visca, Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kartla kariyerinde bir ilki yaşadı. Daha önce kırmızı kart bir kenara tüm maçlarda oynadığı sezonlarda dahil sarı kart cezalısı durumuna bile düşmeyen Boşnak yıldız, kritik mücadelede gördüğü kartın ardından büyük üzüntü yaşadı. Sakince soyunma odasına giden başarılı futbolcunun gözyaşlarını tutamadığı ve hüngür hüngür ağladığı öğrenildi. Visca’yı çok üzen kırmızın kartın perde arkasında inanılmaz rakamlar var.





İşte o rakamlar

● Başakşehir formasıyla çıktığı 262 lig maçında hiç cezası nedeniyle takımını yalnız bırakmamıştı. İlk kez cezalı duruma düştü...

● Süper Lig’de 8. sezonunu geçiren Visca; bugüne kadar sadece 11 maç kaçırdı. Başakşehir bu dönemde ligde 273 karşılaşma oynadı, Visca bunların 262’sinde forma giydi.

● Ligde 262 karşılaşmanın 232’sinde ilk onbirde sahaya çıktı ve bu maçların 180’inde 90 dakika forma giydi.

● Kırmızı kart gördüğü Galatasaray maçına kadar; 27 Ağustos 2017 ile 28 Haziran 2020 arası üst üste 95 lig maçında da oynadı.

● Süper Lig’de kendi rekoru; 21 Nisan 2013 ile 11 Ağustos 2017 arasında üst üste tam 108 lig maçını da kaçırmadı.

● Şu an faal futbolcular arasında ligde üst üste en çok maça çıkma rekoru 2 kez ile Visca’ya ait.

● Süper Lig tarihinde ise 108 maçlık serisiyle, üst üste en çok maçta forma giyen 11. isim. Ayrıca yabancı futbolcu olarak tek isim! Lig rekoru; 13 Mart 1960/30 Ocak 1965 arası üst üste 155 maçı kaçırmayan Göztepeli Gürsel Aksel’e ait.