Ali Fatinoğlu'dan Galatasaray için tarihi çağrı! Bir dönem Galatasaray başkan adayı olan Ali Fatinoğlu'dan Sarı-Kırmızılı kulüp için tarihi çağrı geldi. Fatinoğlu, "Acilen Akil Adamlar Kurulu oluşturulmalı" önerisinde bulundu.

"Akil Adamlar Kurulu" oluşturmalı.

Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle dinlenmesi gerektiğini belirten Fatinoğlu, "Başkanın sağlığı nedeniyle dinlenmesi gereken bu dönemde, kendisini daha fazla yıpratmasına göz yummamalıyız. Acilen "Akil Adamlar Kurulu" oluşturmalı. Bu kurul toplanarak önemli kararları alması gerekiyor. Bu bir Galatasaraylılık borcudur" İfadesini kullandı.





"Yeni yönetime ihtiyaç var"

Fatinoğlu ayrıca Galatasaray'ın tarihindeki en zor günlerinden geçtiğini belirterek "Çözüm acil olarak yeni bir yönetime ihtiyaç var. Bu yönetim, aklı öne alan ve herkesi kucaklayan bir mutabakat yönetimi” olmalıdır. Bu yönetimi belirlemek içinde, bugüne kadar görev yapmış tüm başkan ve başkan yardımcılarımız biraraya gelsin. Yeni yönetimin hangi kriterlere göre oluşması gerektiğini belirlesin. Yani oy alabilecek isimler yerine iş yapabilecek genel kurul üyelerimizi belirlesinler ve göreve davet etsinler. Gelirlerimiz düşüyor. Giderlerimiz özellikle de ödediğimiz faiz tutarı yükseliyor. 2021 yılı bütçesini ve transferlerini yeni “Akıl Merkezli” yönetim yapmalıdır." şeklinde konuştu...



