Kara Kartal’ın 2017-18 sezonunun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılar’la ayrılığın eşiğinde bulunuyor. Beşiktaş Kulübü’nün yaşamış olduğu ekonomik kriz sebebiyle futbolcu maaşlarını ödeme konusunda sorun yaşamasından dolayı takımda uzun süredir alacağı bulunan isimler arasında yer alan Hırvat stoper de geleceğiyle ilgili karar aşamasına geldi. 31 yaşındaki tecrübeli savunmacının, alacaklarını düzenli olarak tahsil edemediği için son olarak benzer sebepten dolayı Beşiktaş’tan ayrılıp Fransa Lig 1 ekibi Lille’e transfer olan Burak Yılmaz’ın rotasını izleyebileceği kaydedildi.

Teklifler geliyor...

Menaceri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Domagoj Vida’ya ilk teklifin, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr’dan geldiği ortaya çıktı. Son olarak Rui Vitoria’nın çalıştırdığı kulübün, Vida’ya yıllık 4.5 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu bildirildi.

Maaşı daha da artacak

Beşiktaş’la 2022 yılına kadar kontratı bulunan başaralı oyuncunun Kara Kartal’daki maaşı, gelecek dönem 3.3 milyon Euro’dan 3.4 milyon Euro’ya çıkacak. Siyah- Beyazlılar’ın ekonomik durumunun bozuk olması ve bu maaşı ödeyemeyeceğini iletip indirim istemesi sonrasında geleceğiyle ilgili olarak kararsızlık içinde bulunan Vida’nın yeni hafta içerisinde rotasını çizmesi bekleniyor

Roma da takipte

Vida’nın, alacaklarına karşılık bonservisini istemesi halinde Beşiktaş Yönetimi’nin nasıl bir tavır takınacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan başarılı oyuncuyla, İtalya Serie A ekibi Roma’nın da ilgilendiği ancak maaş olarak Suudi Arabistan kulübünün seviyesinde olmadığı ifade edildi

Süleyman Hatısaru