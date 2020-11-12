Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, A Milli Takım ile Hırvatistan arasında oynanan maçta yaşanan hakkında Ajansspor’a aydınlatıcı bilgiler verdi.

Maç içindeki mücadele sırasında Domagoj Vida’dan virüsün geçme riskinin az olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Maç içinde Vida direkt oyuncuların yüzlerine öksürüp, hapşırmadıysa virüsün geçme riski az. Öpüşmekten çok, karşılıklı konuşuyorlarsa riskli. Sahada mücadele etmek virüsün bulaşması için düşük ihtimaller arasında. İlk test sonucunun negatif çıkması beklenen bir şey” dedi.









"Beşiktaş daha büyük riskte"

Beşiktaş takımının daha büyük riskte olduğunu açıklayan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, ”Vida, pozitif olmasına rağmen kuluçka süresinden dolayı ilk testi negatif çıkmış olabilir. Vida’nın milli takımda karşılaştığı oyunculardan çok Beşiktaş takımı daha büyük riskte. Maç sırasında ancak yüzüne tükürürse, bağırarak konuşursa risk olur. Maç açık alanda oynanıyor ve kapalı ortamda daha fazla risk var. Örnek olarak; bir kişi pozitif diğeri de negatif ise virüsün bulaşma süresi konuşmadan 50 dakika. Konuşuyorsa 3-5 dakika içinde bulaşabilir. Bağırarak konuşuyorsa eskiden 1 dakika diyorduk ancak; bulaşma süresi 10-15 saniyeye indi. Virüs öksürerek veya hapşırarak bulaşabiliyor. Beraber mücadele etmek büyük risk taşımıyor" ifadelerini kullandı.





İlgili Haberler Domagoj Vida Türkiye maçında kimlerle temas etti?





Takımların ortamlarında daha büyük risk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, ”İstanbul’da virüs çok yaygın. Her 20 kişiden biri pozitif. Bir takımda 7 tane pozitif çıkıyor. O futbolcular takımdaki diğer insanlar ile her yeri paylaşıyor ama o takım maça çıkıyor. Bütün takımda negatif çıkanlar maçta oynayabiliyor. Takımların kendi içinde bulundukları ortam çok daha tehlikeli. Virüs belirti vermediği için genelde takımlarda yüksek sayıda insanda pozitif çıkıyor. Futbol maçlarını oynatırken bu risk göze alınıyor. Yapılan yeni çalışmalar bu hastalığı geçirenlerin damarlarında, beyinlerinde kalplerinde bazı bozukluklar meydana getirdiğini ortaya çıktı. Bu bulgular çok sık yayılıyor ve 14 gün sonra maça çıkıyorlar. Her gün test yapmak yerine insanların sinir sistemleri ve kalpleri takip edilmelidir. Kural olarak negatif gösterirseniz yayılmasını engelleyemezsiniz” şeklinde konuştu



