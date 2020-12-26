Siyah-Beyazlılar’ın yıldız stoperi Domagoj Vida, yıllık 3.5 milyon Euro’luk maaşında yönetimin istediği miktarda indirime gitmemesi sebebiyle sezon başında takımdan ayrılma noktasına gelmişti. Bu durum sebebiyle performansında düşüş gözlenen 31 yaşındaki stoper, sonrasında koronavirüse yakalanıp 2 haftadan fazla sürede takımdan ayrı kalınca form olarak daha geriye gitmişti. Tedavisini tamamlayıp bu negatif durumu da geride bıraktıktan sonra antrenmanlarda oldukça hırslı ve motive bir görüntü sergileyen deneyimli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın dikkatini çekmeyi başardı.

Takıma zaferi getirdi

Yıldız ismin korona sürecinden sonra adeta bambaşka biri olarak takıma dönmesinden dolayı memnun olan Yalçın, bu süreçte oyuncusuyla yakından ilgilendi. Hocasının güvenini kazanması sonrasında hem kondisyon hem de moral olarak tekrar zirve yapan Vida, önce B.B. Erzurumspor ardından da önceki akşam Ankaragücü karşısında maçlara ilk 11’de başlayıp attığı 2 golle eski günlerine dönüş sinyalleri verdi. Erzurum filelerine gönderdiği şık gol, hâlâ konuşulmaya devam eden Vida, Başkent deplasmanında da takımına zaferi getiren gole imza atarak çıkışını sürdürdü.

Mücadele edene hak ettiğini veriyor

Forma yarışında geride kalmasının ardından kısa sürede yaşadığı yükselişle ilk 11’deki yerine geri dönmeyi başaran Domagoj Vida’nın bu olumlu görüntüsünde en önemli pay, Sergen Yalçın’a ait... Vida’yla benzer süreçler yaşayan Adem Ljajic’in isteksiz görüntüler sergilemesi sebebiyle Sırp futbolcudan umudunu kesme noktasına gelen Yalçın, idmanlarda takımı için elinden gelenin en iyisini yapan başarılı savunmacıya ise adeta kucak açtı. 1,84’lük futbolcuyla son 1 aylık süreçte oldukça yakından ilgilenen ve sık sık motivasyonunu artıran Sergen hoca, sonunda oyuncusunu takıma geri kazandırarak takımın savunma hattındaki gücünü artırdı.

Gökmen Özcan