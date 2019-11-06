Beşiktaş'ın deplasmanda Braga ile oynayacağı maça değinen Avadan, "İstanbul'daki maçı şanssız bir şekilde kaybettiler. Kolay bir maç değil. 6-7 as oyuncusundan eksik gidiyor. Ben Braga maçında Beşiktaş'tan bir sürpriz bekliyorum." dedi.

Vida Beşiktaş'ta kalacak mı?

Vida'nın Beşiktaş'ı çok sevdiğini söyleyen Uğur Avadan'ın açıklamaları şu şekilde:

Vida için sezon başında West Ham ve 3 takımdan teklif gelmişti. Vida burada çok mutlu ve Beşiktaş'ı seviyor. Norwich City'nin problemleri var. Vida, Premier Lig'e uygun. Beşiktaş'ta kalmaktan başka bir şeyi düşünmüyor. Vida kesinlikle Beşiktaş'ta kalacak. Vida Beşiktaş'ı, Beşiktaş da Vida'yı çok seviyor.

Vida borçsuzluk kağıdını imzalamayacak mı?

Bu seviyedeki oyuncularla sözlerle iş yapar mı? Haber o kadar saçma ki. Bazı ekstralarla ilgili olaylar var ama söz konusu Beşiktaş ise, Vida gerekeni yapar. (Ajansspor)