Siyah-Beyazlılar, kulüpteki mali kriz sebebiyle ara transfer döneminde Pepe ve Ryan Babel gibi yıldızlarıyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Futbolculara ödeme yapma konusunda güçlük çeken Beşiktaş Yönetimi’ne bu konuda en büyük kolaylığı, takımın Hırvat stoperi Domagoj Vida’nın yaptığı ortaya çıktı. Kara Kartal’la yıllık 3 milyon Euro’ya anlaşan 29 yaşındaki futbolcuya, ödemelerini yapamayan yönetimin, bu isimle peş peşe tam 5 kez maaşını yeniden yapılandırdığı öğrenildi. 4’ünde ödemeyi belirlenen anlaşmaya göre yapamayan Siyah-Beyazlılar’ın, beşinci ve son mutabakatta işlemi gerçekleştirdiği bildirildi.

4 kez ödeme yapılamadı

Her fırsatta Beşiktaş’a olan sevgisini yineleyen Vida’nın, maaşını alma konusunda peş peşe tam 4 kez sorun yaşamasına rağmen kulübü FIFA’ya şikayet etmediği belirtildi. Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Roma ve İnter’in ciddi şekilde ilgilendiği yıldız ismin, hem maaşını düzenli alamaması hem de Avrupa’dan gelen bu tekliflere rağmen yoluna Kara Kartal’la devam ettiği kaydedildi. Vida’nın bu tutumunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın önemli rol oynadığı ifade edildi.

Orhan Yıldırım / Fanatik