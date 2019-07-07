Vida yol ayrımında!

İngiltere ve İtalya’dan birçok kulübün radarında bulunan başarılı oyuncunun, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdiği ortaya çıktı. İlk etapta 2022’ye kadar süren sözleşmesine sadık olmayı planlayan tecrübeli futbolcunun, kulüpteki ekonomik kriz sebebiyle maaşını düzenli olarak alma konusunda sıkıntı yaşaması sebebiyle ayrılmaya yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi’nin de 10 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde Vida’yı gönderebileceği konuşuluyor.