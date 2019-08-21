Vida ve Melnjak'a milli davet

Hırvatistan Milli Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran'da Galler ve 11 Haziran'daki özel maçta Tunus ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'tan Vida ve Çaykur Rizesporlu Meljnak da listede kendine yer buldu

21 Ağustos 2019, Çarşamba 06:01
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Vida ve Melnjak'a milli davet

Hırvatistan’ın EURO 2020 elemelerinde Slovakya ve Azerbaycan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Beşiktaşlı Domagoj Vida da davet edildi. Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic’in belirlediği 22 kişilik listede Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak da yer aldı.

Hırvatistan, 6 Eylül’de Slovakya, 9 Eylül’de Azerbaycan ile oynayacak. EURO 2020 elemeleri E Grubu’nda maç fazlası bulunan Macaristan’ın 9, Slovakya ve Hırvatistan’ın 6’şar, Galler’in ise 3 puanı bulunurken, son sıradaki Azerbaycan’ın henüz puanı bulunmuyor.

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