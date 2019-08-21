Hırvatistan’ın EURO 2020 elemelerinde Slovakya ve Azerbaycan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Beşiktaşlı Domagoj Vida da davet edildi. Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic’in belirlediği 22 kişilik listede Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak da yer aldı.

Hırvatistan, 6 Eylül’de Slovakya, 9 Eylül’de Azerbaycan ile oynayacak. EURO 2020 elemeleri E Grubu’nda maç fazlası bulunan Macaristan’ın 9, Slovakya ve Hırvatistan’ın 6’şar, Galler’in ise 3 puanı bulunurken, son sıradaki Azerbaycan’ın henüz puanı bulunmuyor.