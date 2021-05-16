Spor Toto Süper Lig’de 42. hafta mücadelesinde dün akşam Göztepe’ye konuk olan Beşiktaş, rakibini 2-1’lik skorla devirerek şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray’ın önünde averajla lider giren Siyah-Beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi. Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84’e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda bulunan Galatasaray’ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Yeni Malatyaspor’u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluk, Beşiktaş’ın oldu.

16. şampiyonluk...

Kara Kartal’a tarihinde 16. kez şampiyonluğa getiren maçta kilidi açan isim Domagoj Vida oldu. 10. dakikada korner pozisyonu sırasında Göztepe ceza alanında yerini alan Hırvat futbolcu, savunmadaki partneri Welinton’ın pasını iyi bir şekilde değerlendirip yaptığı şık vuruşla topu filelerle buluşturdu. Göztepe, Alpaslan Öztürk’le 24. dakikada beraberliği yakalasa da Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 69. dakikada Rachid Ghezzal’in penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve Beşiktaş, kupaya ulaştı.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den dönem sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanan Rachid Ghezzal, Kara Kartal’ın şampiyonluk maçına da damgasını vurmayı bildi. Bu sezon özellikle yaptığı asistlerle Süper Lig’e damgasını vuran başarılı futbolcu, ikinci yarı itibariyle başladığı golleriyle takımını şampiyonluk yarışında en önde tutmayı başardı. Dün akşamki Göztepe karşılaşmasına ilk 11’de başlayan tecrübeli kanat oyuncusu, karşılaşmanın 69. dakikasında penaltıdan attığı golle takımına şampiyonluğu getiren isim oldu.

25 gole katkı yaptı

Beşiktaş formasıyla çıktığı 31 lig maçında 8 gol atıp ve 17 de asist yapan Ghezzal, 25 sayılık katkıyla şampiyonluğun en önemli mimarı olmayı başardı. Ghezzal, ek olarak verdiği gol paslarıyla Süper Lig’de sezonun en çok asist yapan futbolcusu olmayı da başardı.



