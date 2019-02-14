Vida Roma'yı reddetti!

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Roma'nın tecrübeli savunmacıyı çok istediğini söyleyerek "Ancak Vida Beşiktaş'ı sevdiği için Roma'yı reddetti" dedi.

14 Şubat 2019, Perşembe 07:46
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Vida Roma'yı reddetti!

Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Hırvat futbolcunun Beşiktaş'ı sahiplendiğini söyledi. Avadan "Geleli 1 yıl oldu ve en çok teklifi Vida aldı. Fakat kalmayı tercih etti. Beşiktaş'ı ve taraftarı çok seviyor. Özellikle Roma çok istedi ve ısrarcı oldu. Ama o istemedi" diye konuştu.

Vida'nın Beşiktaş'ta hiçbir sıkıntı yaşamadığına dikkat çeken Avadan, "Vida Beşiktaş'ta bütünlüğü sağlayan bir oyuncu. Bunu çok iyi uyguluyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'yı transfer ederek ne kadar doğru bir tercih yaptığı ortada. Amacı burada başarılar yaşamak" dedi. 

Kaynak: Takvim

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