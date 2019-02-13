Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Avadan, "Kaptanlık olayı pazubandla ilgili değildir. Takım içerisinde lider olmakla ilgilidir. Birleştiricilik önemlidir. Vida, Beşiktaş'ta bu bütünlüğü sağlayan bir oyuncu ve bunu iyi uyguluyor. Bir yabancı oyuncunun, henüz 1 sene olmuşken geldiğinden bu yana geçen süre bu sahiplenmeyi göstermesi Beşiktaş'ın ne kadar doğru tercih yaptığını ortaya koyuyor" dedi.

ROMA ÇOK ISRARCI OLDU

Domagoj Vida'ya gelen transfer teklifleriyle ilgili ise Avdan, "Geleli bir yıl oldu. İki transfer dönemi vardı bu süre içerisinde ve bu iki dönemde de transferi en çok konuşulan oyuncu oldu. En çok teklifi de Vida aldı. Fakat kalmayı tercih etti. Taraftarı, Beşiktaş'ı çok seviyor. Teklifleri reddetti. Transferi gazetecilerden daha az düşünüyor. Burada çok mutlu; hiçbir sıkıntı çekmiyor. AS Roma çok istedi. Transferinde ısrarcı oldular. Ama Vida, Roma'nın teklifini reddetti; çünkü burada onu sahiplenen bir yönetim ve taraftar var. Bu nedenle Roma'ya gitmek istemedi" şeklinde konuştu.



