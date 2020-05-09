Beşiktaş forması giyen Vida'nın Türkiye temsilcisi Uğur Avadan, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Vida'nın Beşiktaş'ta mutlu olduğunu vurgulayan Avadan ücret indirimi için herhangi bir talebin olmadığını da ifade etti.

Koronavirüs sürecinde Vida'nın dikkatli davrandığını ifade eden Avadan, "Vida ile konuştum. Hepsinin çekinceleri var ama bu biraz da futbolcuların kendi ellerinde. Hepsi antrenmandan hemen sonra eve dönüyorlar ve market alışverişini bile kendileri yapmıyorlar" dedi.

Vida'ya herhangi bir teklifin olmadığını söyleyen Uğur Avadan, "Şu ana kadar Vida'nın geleceği ile ilgili Beşiktaş'la bir konuşma yapmadık. Hiçbir şey bilmiyoruz ama şu an için Vida tarafında hiçbir değişiklik yok. Beşiktaş'ı çok seviyor ve aklında kalmak var. Beşiktaş'tan da bize bunun aksi bir şey gelmedi.

İki taraf da mutlu ama futbol bu. Büyük konuşmamak lazım ama Vida, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Sözleşmenin revize edilmesiyle ilgili bir görüşme yapılmadı. Ödemeler Mart 15'te durdu. Ligin geri kalanı oynanacak mı? Oynanmazsa ücretler alınacak mı? Bence bunları düşünmek lazım" sözlerini kullandı.