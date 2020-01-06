Beşiktaş devre arası transferinde TFF’nin açıkladığı limitleri aştığı için zorlanıyor. Siyah-Beyazlılar’ın Abdullah Avcı’nın isteklerini yerine getirmek için kesinlikle oyuncu satması gerekiyor. Bu konuda kulübe bir tek tecrübeli stoper Domagoj Vida için resmi teklif geldi. Ancak Hırvat stoper gelen teklifleri, “Türkiye’de çok mutluyum. Beşiktaş’tan kesinlikle ayrılmak istemiyorum. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş ile devam etmek istiyorum” ifadelerini kullanarak geri çevirdi. 31 yaşındaki oyuncunun bu tavrı Siyah Beyazlı yönetimi köşeye sıkıştırdı. Yönetim, kadroda alternatifler aramaya başladı.

A.VİLLA VE RENNES İLGİLENİYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Vida ile yakından ilgileniyor. İngiliz ekibi, Siyah-Beyazlı yönetime Hırvat stoper için ilk resmi teklifi yapan kulüp... Tecrübeli stoperle Fransa’dan Rennes de ilgileniyor. Ancak, başarılı oyuncunun menajeri gelen tüm teklifleri geri çeviriyor. Vida. 2018’in Ocak ayında Dinamo Kiev’den bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu. 2022’de Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Hırvat stoper, Siyah-Beyazlı takımdan yıllık 2.5 milyon euro civarında garanti ücret kazanıyor. Vida maç başına ise 5 bin euroyu cebine koyuyor.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Şuanki piyasa değeri 8 milyon euro olan deneyimli stoper, Beşiktaş’ın en değerli ikinci oyuncusu durumunda. Domagoj Vida, bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 22 karşılaşmada bin 814 dakika giyme başarısı gösterdi. Bu dönem içinde 31 yaşındaki oyuncu, 3 gol atarak takımına skor katkısında bulundu. Tecrübeli savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezonda da Beşiktaş formasıyla 38 resmi maçta görev alarak takımın vazgeçilmezleri arasında bulunmuştu.Vida, 2018 yazında ülkesi Hırvatistan ile Dünya Kupası’nda final oynama başarısı göstermişti.