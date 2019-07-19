37 yaşındaki eski kaleci Victor Valdes, altyapısından yetiştiği Barcelona'ya geri döndü. Katalan kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla Valdes'in U-19 takımının yeni başantrenörlüğüne getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada çiçeği burnunda antrenörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanya Milli Takımı'nın da eski file bekçilerinden olan Valdes, 2002 ile 2014 yılları arasında forma giydiği Barça'da toplamda 539 maça çıkmış, Ocak 2015'te ise Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Daha sonrasında Standard Liege forması da giyen deneyimli eldiven, kariyerini Middlesbrough'da noktalamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler