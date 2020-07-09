Victor Ruiz: Enzo Roco ile çok rahat oynadık

Beşiktaş'ın sahasında 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Victor Ruiz, bu akşam savunmada partneri olan Enzo Roco ile daha iyi anlaştığını dile getirdi. İspanyol oyuncu kendisi ile aynı dili konuşan Şilili Roco ile Vida'ya oranla daha iyi anlaştıklarının yanında ligi üçüncü sırada bitirmeyi hedeflerini söyledi

Victor Ruiz, "Enzo ile çok rahat oynadık. Aynı dili konuşuyoruz zaten. Vida ile de iyi bir ikili oluşturduk. Enzo ile de hiçbir sorunumuz olmadı. İyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Bir kez daha dördüncülüğü yakalamıştık. Şimdi Sivasspor'un maçları önemli. Üçüncülük hedefimiz var. Ligi üçüncü bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı