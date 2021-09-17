UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray 'da Victor Nelsson, 90 dakikanın ardından Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarına teşekkür etti. Muhteşem bir atmosferde oynadıklarını dile getiren 22 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

''Bu akşam üç puan almak çok önemliydi. Önümüzde beş maç daha var. Bunları hepsini kazanmak istiyoruz. Olabildiğince fazla puan çıkarmak istiyoruz. Bugün taraftarlarımız önünde muhteşem bir atmosferde oynadık. Onlara geldikleri için teşekkür ediyorum.''







