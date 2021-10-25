Victor Nelsson: Yediğimiz goller aptalca

Süper Lig 'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş , sahasında Galatasaray 'ı ağırladı. Büyük heyecana sahne olan derbinin ardından Beşiktaş'a 2-1 yenilen Sarı-Kırmızılı ekibin stoperi Victor Nelsson, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından üzgün olduklarını dile getiren Nelsson, Beşiktaş'ın 2. golünde kendisine faul yapıldığını söyledi.

Victor Nelsson'un açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan sonra direkt bu yanlıştı demek, bu yorumu yapmak maçı kaybetme sebeplerimizi sıralamak çok kolay değil. Tabiri caizse çok aptalca goller yedik. Üçüncü bölgede gereksiz top kayıpları yaptık. Topa hakim olamadık. Rakip sahada top kaybı yapınca dengelememiz biraz zorlaştı."

"İlk gol köşeden gelen bir ortaya kalecimiz çıktı. Rakip iyi orta yaptı ve iyi koşu yaptı. Ama beni asıl üzen ve sinirlendiren, duran topta gelen ortada bütün on sekiz arkaya doğru gidiyor ve ikinci direkten golü yedik. Bir bahane bulmak istemiyorum. Rakibimiz iyi oynadı ama diğer taraftan ikinci gol öncesinde Batshuayi’nin bana yaptığı bir hareket var. %100 faul! Faul olmama şansı yok. Bahaneye sığınmak istemiyorum ama net bir faul vardı. Yediğimiz ikinci gol beni çok sinirlendirdi."

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