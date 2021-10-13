Victor Nelsson: Galatasaray benim için büyük fırsat

Galatasaray 'ın sezon başında Kopenhag'tan kadrosuna kattığı genç stoper Victor Nelsson, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a bir röportaj verdi.

Galatasaray'a kupalar kazanmak için transfer olduğunu ve Fatih Terim'in kendisi için bir baba gibi olduğunu belirten Nelsson, İstanbul trafiği gibi bir yoğunluğu hayatı boyunca hiç görmediğini söyledi.

İşte Nelsson'un açıklamaları;

Futbola 4-5 yaşlarında oturduğumuz şehirde başladım. Okul arkadaşlarımla beraber oynuyorduk. 17 yaşıma geldiğimde Danimarka Ligi'nde oynamaya başladım. Sonrasında Kopenhag'da oynadım ve buraya geldim. Babam benim hocalığımı yaptı. 4-10 yaş arasında oynadığımda babam benim hocalığımı yapıyordu.

Liderlik vasfı benim doğamda olan bir şey. Bu sorumluluğu saha içerisinde ve dışında almayı seviyorum. Kopenhag, İskandinavya'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Orada oynadığım zamanda Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadık. Çok büyük bir kulüp. Oraya transfer olurken de doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Arkamda ailem ve arkadaşlarımı bıraksam da benim için çok anlamlı bir başlangıçtı. 2 sene boyunca çok güzel tecrübeler edindim.