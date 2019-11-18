Victor Moses’ta Chelsea gelişmesi!

Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanmıştı. Victor Moses’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Ancak İngiliz medyasında çıkan iddialara göre Chelsea, 28 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında geri çağırabilir.

Yine de burada son kararı Fenerbahçe verecek. Eğer Sarı-Lacivertliler, sağ kanada başka bir transfer yaparsa, Victor Moses’ın Chelsea’ye dönmesine yeşil ışık yakılacak.