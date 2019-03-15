Victor Moses: Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum

Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses bulundu.

15 Mart 2019, Cuma 23:28
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Victor Moses: Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum

Victor Moses'ın açıklamaları şu şekilde: 

Bu akşam bizim için en önemli şey üç puandı. Geriye düştükten sonra gerçekten harika bir karakter sergiledik ve takım olarak bunu sahaya yansıttık. Ne istediğimizi biliyorduk ve herkes elinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştı.

Bugün 1-0 geriye düştük ve taraftarımızın ne kadar üzgün olduğunu hissettik. Ben kariyerimde böyle bir şey yaşamadım. 1-0'dan sonra onları mutlu etmek istedik, umarım onları biraz olsun mutlu edebilmişizdir.

Ben oynadığım futboldan keyif almak istiyorum. Fiziksel olarak daha iyi seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Ben futbolumu oynarken baskı hissetmek istemem. Futbola büyük bir tutku ile bağlıyım, futbolu seviyorum. Benim de tek düşüncem keyif almak ve katkı vermek. Bu galibiyet çok önemliydi.

 

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