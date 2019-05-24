Victor Moses: Ayrılıyorum

Fenerbahçe’nın Ocak ayındaki en sansasyonel transferi Victor Moses oldu. Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiraladı. Moses, 13 lig maçında 3 kez fileleri sarstı. İlk geldiği dönemde futboluyla büyük beğeni kazanan Moses, sonradan sakatlığın da etkisiyle düşüşe geçti.

Taraftarlar, Nijeryalı oyuncudan gerçek performansını yeni sezonda göstermesini bekliyordu. Ancak 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, Fenerbahçe’de kalmak istemediği öne sürüldü.

‘Güzel bir deneyim’

Victor Moses’ın yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde geleceğiyle ilgili olarak, “Çok güzel bir deneyim yaşadım. Ancak yeni sezonda burada olmayacağım. Fenerbahçe’den ayrılıyorum. Kariyerimde yeni bir macera yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Conte onu istedi

İtalyan basını, İnter Milan ile anlaşan Antonio Conte’nin yönetimden ilk etapta iki oyuncuyu istediğini yazdı. Bunlardan birinin Manchester United forması giyen Romelu Lukaku olduğu belirtildi. Conte’nin diğer gözdesi ise Chelsea’de birlikte çalıştığı Victor Moses. İtalyan ekibinin, Nijeryalı futbolcu için Chelsea’ye 12 milyon Euro ve bonusların olduğu bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık daha sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe ikna edilmek zorunda.

Okan Çellik