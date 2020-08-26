Victor Lindelöf bu kez kahraman

Sevilla ile oynanan ve kaybedilen Avrupa Ligi finalinde takım arkadaşı Bruno Fernandes’e küfür eden Manchester United’ın stoperi defender Victor Lindelöf, ülkesi İsveç’te kahraman oldu. Vasteras şehrinde 30 yaşındaki bir hırsız, bisikletiyle yaşlı bir kadının çantasını çaldı. Lindelöf, bu kişiyi koşarak hemen yakaladı ve çantayı da sahibine teslim etti. Bununla da kalmayan 26 yaşındaki futbolcunun, polis gelene kadar da hırsızın başında beklediği öğrenildi.