Victor Lapena: Bugün harika bir şekilde konsantre olarak iyi iş çıkardık

Galatasaray galibiyetini değerlendiren Victor Lapena, “Oyun ritmimizin daha iyi olduğunu düşünüyorum. İyi iş çıkardık. Takımım 3 haftayı maç yapmadan geçirdi. Antrenmanlarımızı sürdürdük ancak maça çıkamadık. Ama rakibimiz bu seriden önce üst üste 5 maç yaptı, forma girdiler. İlk maç bizim için çok iyi geçti ama bugün harika bir şekilde konsantre olarak iyi iş çıkardık. Sonlarda biraz rehavete kapıldık, bu da normal. Mutluyum. Oyun kurucumdan da çok memnunum. Bugün oyunu kusursuz yönetti. Tebrik ederim.” dedi.

Olcay Çakır Turgut: Kupayı evimize getirmek istiyoruz

Olcay Çakır Turgut ise “Geçen maç bizim uzun bir aradan döndüğümüz bir maçtı. Yani bir süredir maç oynamamıştık. Galatasaray-Nesibe Aydın maçının galibini bekliyorduk. Sonrasında maç formumuzu kaybetmiştik bence, o yüzden ilk maç biraz daha zorlu geçmişti. Ama bugün 3’te 3 yapıp ligi namağlup bitirmeyi hedefleyen bir takım gibi oynadık. Tabii ki hatalar yaptık, tabii ki top kayıpları yaptık, kötü savunmalar yaptık ama her seferinde bir takım olarak kalmayı başardık. Savunmada hata yaptıysak hücumda telafi ettik, hücumda hata yaptıysa savunmada telafi ettik. Daha farklı da bitirebilirdik ama inşallah üçüncü maçta daha farklı bir şekilde kupayı evimize getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.