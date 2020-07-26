Victor Lapena: Uzun seneler Fenerbahçe’de olmak istiyorum

Kanarya’nın kadın basketbol takımı Fenerbahçe Öznur Kablo’nun başantrenörü Victor Lapena, TrendBasket sitesine konuştu.

Lapena, “Fenerbahçe’de çok mutluyum. İşimin kolay olmadığını da biliyorum çünkü Fenerbahçe’de yer alıyorsanız, kazanılandan her zaman daha fazlası vardır, asla yetmez. Bu yüzden kulübüm ve taraftarlarım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu nedenle daha uzun seneler Fenerbahçe’de olmak istiyorum, sınır yok. Benim fikrimi sorarsanız ben hep burada kalmak isterim ama bunun sonuçlara bağlı olduğunun da farkındayım” açıklamasını yaptı.