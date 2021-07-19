Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 6. hafta maçları tamamlandı. 17-18 Temmuz tarihlerinde oynanan on karşılaşma ile Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 2021 Yaz Mevsimi’nin 6. haftası geride kaldı.

VFŞL’nin 6. haftasında liderlik tablosunun zirvesine mevsim boyunca yalnızca bir defa mağlubiyet yaşayan Galatasaray Espor yerleşirken, Nasr Esports ikinci sırada yerini aldı.

Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet alan GALAKTICOS ilk iki sıra yarışında geriye düşerken, 1907 Fenerbahçe Espor iki yeni oyuncusuyla birlikte haftayı kayıpsız kapatmayı başardı.

Zirve Yarışı Sürüyor

2021 Yaz Mevsimi’nde liderlik için Galatasaray Espor ve Nasr Esports’un mücadelesi sürerken Galatasaray Espor cephesi Beşiktaş ve 5 Ronin galibiyetleriyle haftayı kayıpsız kapatmayı başardı ve toplamda 11 galibiyete ulaştı. Sarı kırmızılı ekip bu mevsim sadece bir defa mağlup oldu.

Nasr Esports ise Dark Passage galibiyetiyle başladığı haftanın ikinci gününde Beşiktaş’a karşı sürpriz bir mağlubiyet aldı. Böylelikle Galatasaray Espor puan tablosunun zirvesine tek başına yerleşti ve Nasr Esports onun bir galibiyet gerisine düştü.

İlk iki sıra yarışındaki iddiasını kaybetmek üzere olan GALAKTICOS ise son 4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet aldı.

1907 Fenerbahçe Yükselişte

Bu mevsim çıktığı ilk sekiz karşılaşmada yalnızca bir galibiyet alan 1907 Fenerbahçe Espor, takımda kadro değişikliği yaptı. Takıma katılan Koreli oyuncular Ray ve SeongHwan ile güzel bir ivme yakalayan ekip haftayı Papara SuperMassive ve Team Aurora karşısında aldığı galibiyetler ile kapattı. 1907 Fenerbahçe Espor, üç maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve ilk altı yarışında iddialı konuma gelmeyi başardı.

Beşiktaş, Dark Passage, fastPay Wildcats ve Team Aurora haftadan birer galibiyet çıkardı. Papara SuperMassive ve 5 Ronin ise 6. haftayı galibiyet alamadan kapattı.