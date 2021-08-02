VFŞL 8.hafta maçları tamamlandı

Galatasaray Espor ve Nasr Esports haftadan namağlup ayrılırken 1907 Fenerbahçe Espor, 5 Ronin, Beşiktaş , Dark Passage, fastPay Wildcats ve Papara SuperMassive birer galibiyetle yetindi. GALAKTICOS ve Team Aurora ise haftayı galibiyet alamadan kapattı.

İLK İKİ SIRA BELLİ OLDU

VFŞL’de dokuz hafta süren lig aşamasında puan tablosunu ilk altı sırada tamamlayan ekipler mevsim finallerine katılmaya hak kazanıyor. İlk iki sırayı alan takımlar ise direkt olarak yarı final aşamasına yükseliyor.

Galatasaray Espor ve Nasr Esports son hafta öncesinde ilk iki sırada yer almayı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi. Son hafta maçlarında ise bu iki ekip liderlik için yarışacak.

Üçüncü sıradaki GALAKTICOS, ikili averajda Nasr Esports’un gerisinde olduğu için ikincilik yarışından koptu. Yine de son hafta öncesinde mevsim finallerine katılmayı garantilemiş konumda.

MEVSİM FİNALLERİ YARIŞI

Mevsim finallerine katılacak son üç takımı belirlemek için altı ekibin kıyasıya rekabeti devam ediyor. Son haftaki maçlarını kazanmaları halinde mevsim finallerine adım atacak olan Papara SuperMassive ve Beşiktaş avantajlı durumda.

Dark Passage, fastPay Wildcats, 1907 Fenerbahçe Espor ve 5 Ronin hem son haftada maçlarını kazanmak zorunda hem de rakiplerinin puan kaybetmesine ihtiyaçları var. Son sıradaki Team Aurora’nın ise ligde bir iddiası kalmadı.

LİG AŞAMASINDA SON HAFTA

2021 Yaz Mevsimi’nin lig aşamasında son hafta maçları 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. İlk altı sıra için puan eşitliği söz konusu olursa önce taraflar arasındaki averaja bakılacak. Averajlar da eşitliği bozmazsa takımlar tiebreak (eşitlik bozma) mücadeleleri için bir kez daha Vadi’ye inecek. Karşılaşmalar canlı olarak Twitch/riotgamesturkish, Youtube/lolespor ve lolespor.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.