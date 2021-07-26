Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 7. hafta, Galatasaray Espor’un liderliği ile tamamlandı. 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanan 10 karşılaşmayla birlikte Yaz Mevsimi’nde 7. hafta geride kaldı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde lig aşamasını ilk altı sırada tamamlayan ekipler mevsim finallerine katılmaya hak kazanacak. Mevsim finallerine katılmayı büyük ölçüde garantileyen takımlar; Galatasaray Espor, Nasr Esports ve GALAKTICOS olurken kalan üç slot içinse mücadele devam ediyor.

DERBİDE GÜLEN TARAF GALATASARAY ESPOR

VFŞL’de 7. haftanın ilk günü gerçekleşen Galatasaray Espor - 1907 Fenerbahçe Espor derbisinde yüzü gülen taraf sarı kırmızılı ekip oldu. Haftanın ikinci gününde ise zirvenin sahibi ekip, Papara SuperMassive karşısında aldığı yenilgiyle bu mevsim ikinci mağlubiyetini yaşadı. Buna rağmen Galatasaray Espor puan tablosunda liderliğini sürdürmeyi başardı.

Haftanın ikinci gününde ise Nasr Esport ile karşılaşan 1907 Fenerbahçe Espor, rakibini mağlup ederek mevsim finalleri yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Lig aşamasının tamamlanmasına iki hafta kala Galatasaray Espor, en yakın takipçisinden iki galibiyet önde. İkinci sıra için ise büyük bir çekişme söz konusu. Nasr Esports haftayı galibiyet alamadan kapatınca haftayı kayıpsız geçiren Galakticos puan tablosunda onları yakaladı.

İLK 6 YARIŞI

Lig aşamasını ilk altı sırada tamamlayan ekipler mevsim finallerine katılmaya hak kazanacak. Yaz Mevsimi’nde finallere katılmayı büyük ölçüde garantileyen takımlar; Galatasaray Espor, Nasr Esports ve GALAKTICOS olurken, kalan üç slot için mücadele devam ediyor. Bu mücadelede Papara SuperMassive ligin 7. haftasını 2-0 kapatarak mevsim finalleri yarışında oldukça avantajlı konuma geldi. Beşiktaş haftanın ikinci gününde aldığı Dark Passage galibiyetiyle ilk altı iddiasını güçlendirdi. Dark Passage haftayı galibiyetsiz kapatarak mevsim finalleri yarışında büyük yara aldı ve işini oldukça zorlaştırdı. fastPay Wildcats haftayı kayıpsız kapatarak galibiyet serisini üç maça çıkardı ve altıncı sıradaki Dark Passage’ı yakaladı. 1907 Fenerbahçe Espor ve 5 Ronin ise haftadan tek galibiyet çıkarmış olsalar da ilk altı iddiasını sürdürdü.