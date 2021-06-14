VFŞL 2021 Yaz Mevsimi başladı

GS, NSR, SUP Yaz Mevsimi ilk haftayı kayıpsız kapatırken, geçtiğimiz Kış Mevsimi şampiyonu IW bir galibiyet alarak lige beklenilenin altında bir başlangıç yaptı. Beşiktaş , 5 Ronin ve GALAKTICOS haftayı bir galibiyetle kapatan takımlardan oldu. 1907 Fenerbahçe , Dark Passage ve Team Aurora ise Yaz Mevsimi’nin ilk haftasında galibiyetle tanışamadı.

GS, NSR ve SUP İlk Haftayı Zirvede Kapattı

Galatasaray Espor, Nasr Esports ve Papara SuperMassive ilk haftayı kayıpsız kapattı. Galatasaray Espor mevsim öncesinde kadrosunda radikal değişikliklere gitmişti. Yenilenen Galatasaray Espor kadrosu ilk sınavında taraftarlarının yüzünü güldürmeyi başardı. Dark Passage ve Beşiktaş karşısında alınan galibiyetlerle hafta kayıpsız kapatıldı.

Nasr Esports da Galatasaray Espor gibi radikal değişimlere gitmiş, geçen mevsimdeki başlangıç beşlisinden üç ismi değiştirmişti. Koreli oyuncular Bono ve SoHwan ile haritanın üst tarafını güçlendiren ekip, GALAKTICOS ve Dark Passage karşısında galip gelerek zirvenin ortaklarından oldu.

Papara SuperMassive kadrosunda değişim yapmayan ekiplerden biriydi. Papara SuperMasssive eski kadrosuyla başladığı Yaz Mevsimi’nde 5 Ronin ve 1907 Fenerbahçe Espor karşısında alınan galibiyetlerle haftayı kayıpsız kapatan üç ekipten biri oldu.

Kış Mevsimi Şampiyonundan Beklenmedik Mağlubiyet

Kış Mevsimi şampiyonu fastPay Wildcats, yeni mevsime ilginç bir değişiklikle adım attı. Orman pozisyonunda Ferret yerine Oguzkhan tercih edildi. Takım, yeni mevsimdeki ilk sınavında 1907 Fenerbahçe Espor karşısında tatmin edici bir galibiyet alsa da GALAKTICOS karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Son şampiyonu mağlup eden GALAKTICOS, haftayı bir galibiyetle kapatan dört ekipten biriydi.

5 Ronin ve Beşiktaş, haftayı bir galibiyet ile kapatan ekiplerden oldu. 1907 Fenerbahçe, Dark Passage ve Team Aurora Yaz Mevsimi’nin ilk haftasında galibiyetle tanışamadı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları sona erdi. Dokuz hafta boyunca sürecek lig aşaması heyecanında puan tablosunda ilk altı sırayı alan takımlar mevsim finallerine katılmaya hak kazanacak.