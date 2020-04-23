VFŞL 2020 Kış Mevsimi Finalleri 11 Mayıs tarihine ertelendi!

Yaklaşık iki hafta önce açıklanan VFŞL 2020 Kış Mevsimi Finalleri, bugün Riot Games tarafından yapılan açıklama ile daha ileri bir tarihe ertelendi. Yapılan ilk duyuruda etkinliğin Covid-19 salgını yüzünden çevrim içi olarak oynanacağı belirtilmişti.

22 Nisan tarihinin akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise VFŞL 2020 Kış Mevsimi Finalleri’nin gerçekleşeceği tarihin 11 Mayıs Pazartesi saat 14:00 olarak güncellendiği tüm espor severlere duyuruldu. Riot Games bu erteleme kararını neden verdiklerini de açık bir şekilde açıkladı.

Şirket bu kararın nedenini, “Bu değişikliği yapma nedenimiz Kış Mevsimi Finali’ni sokağa çıkma yasağı olasılığının yüksek olduğu günler yerine, reji ekibinden birkaç arkadaşımızın görevlerini sahnede yerine getirebileceği bir tarihte gerçekleştirerek sizlere daha iyi bir yayın deneyimi sunabilmek. Belirlenen 11 Mayıs tarihini kapsayan olası bir yasak durumunda yayının tamamı evlerden yapılacak.” sözleri ile açıkladı.

Eğer durum Lolespor ekibinin beklediğinin aksine gelişir, 11 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı ilan edilirse, tüm ekip VFŞL 2020 Kış Mevsimi Finalleri’nin aktarımını çevrim içi olarak sağlayacak.