Veysel Sarı, Çaykur Rize’de!

Kendisinden takım bulması istenen deneyimli stoperin bir diğer Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’la el sıkıştığı öğrenildi.

Mahmut Pala ve Garmash’ı kadrosuna katarak transfere hızlı başlayan Karadeniz ekibinin deneyimli savunmacıyla her konuda anlaştığı bildirildi. Veysel’in Kasımpaşa ile sözleşmesini feshettikten sonra Rizespor’la 1.5 yıllık yeni kontrat yapacağı öğrenildi. Yeşil-Mavililer’de teknik direktör İsmail Kartal’ın çok istediği oyuncunun birkaç güne kadar Antalya Belek’te devam eden kampa katılmaları bekleniyor.