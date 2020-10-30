Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor'un başarılı defans oyuncusu Veysel Sarı, hiçbir zaman mücadeleden geri kalmayan, pes etmeyen bir takım olduklarını, bu sene Antalyaspor'u layık olduğu yerlere getireceklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un geçen sezon devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 32 yaşındaki defans oyuncusu Veysel Sarı, kulübün YouTube kanalında dördüncüsü yayınlanan 'Soru-Cevap' programında açıklamalarda bulundu. 24 resmi maçta kırmızı beyazlı formayı terleten Veysel Sarı, geçen sene ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı tekrar ederek Antalyaspor'u hak ettiği yere getirmek istediklerini söyledi.

'ANTALYA'DA OLMAKTAN MUTLUYUM'

Antalya'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Veysel Sarı, bütün imkanların olduğunu kaydetti. Sarı, "Antalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Eşim ilk defa İstanbul dışına çıktı. Futboldan sonra ne olur bilemeyiz ama buraya yerleşme gibi niyetimiz olabilir" dedi.

Sokakta futbol oynarken keşfedildiğini söyleyen Veysel Sarı, "Çocukluğumdan beri hayalim futbolcu olmaktı. O hayalimin peşinden koştum ve öyle bir başlangıç oldu" diye konuştu.

'ANTALYASPOR BENİ DAHA ÇOK İSTEDİ'

8 sene amatör kümede oynadığını söyleyen Sarı, Galatasaray'ın pilot takımı olan Beylerbeyispor'dan Ümit Karan ile birlikte Eskişehirspor'a gittiğini belirtti. Sarı, "Ondan sonra Eskişehir serüvenim başladı. 4,5 yıl orada oynadım. Çok güzel günlerim geçti. Sonra Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor maceram var. Kasımpaşa ile sözleşmemin son senesiydi. Konuştuk ve benimle devam etmeyeceklerini söylediler. Ben de kendilerine teşekkür ettim. Sonrasında Antalyaspor'da başkanımız Ali Şafak Öztürk, hocamız Tamer Tuna çok aradı. Takımın durumundan, gelecekten bahsettiler. Çok şükür geçen sene iyi geçti. Buradaki en büyük etken başkanımız, hocamız, beni ikna ettiler. Birçok kulüple görüştüm ama Antalyaspor beni daha çok istedi. Ben de onların anlattıklarına göre burayı istedim. İyi bir karar verdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'ANTALYASPOR'U LAYIK OLDUĞU YERLERE GETİRECEĞİZ'

Her futbolcunun hedefi olduğunu söyleyen Sarı, ulaşılması gereken hedeflerin kolay olmadığını, çok fedakarlık yapılması gerektiğinin altını çizdi. Geçen sene devre arasında takıma geldiğinde bir oluşumdan bahsedildiğini söyleyen Veysel Sarı, şöyle konuştu:

"Bana değişimden bahsetmişlerdi ve böyle de oldu. Geçen sene devre arasında baya bir transfer yapıldı. Takım uyumu iyi oldu. Burada en büyük etken de başkanımız pandemi döneminde evinin kapısını yani otelini açtı. Biz orada ailemizle birlikte vakit geçirdik. O bizi birbirimize bağladı. Onun etkisi sahaya yansıdı. Çok iyi bir sezon geçirdik. Bu sene bazı arkadaşlarımız aramızdan ayrıldı. Bazıları da yeni geldi. Onlar da iyi birey, iyi takım oyuncusu, hep birlikte mücadele ettiğimiz zaman gerçekten iyi takımız. Bazen de istediğimiz olmuyor. Biz hiçbir zaman mücadeleden geri kalmadan, pes etmeden devam eden bir takımız. Bu sene lige de iyi başladık. Yeni Malatya maçında kaybettik. Gaziantep FK maçında berabere kaldık. Biz Antalyaspor'un, Antalya camiasının ve bütün futbolcuların bir hedefi var. İnşallah bu sene Antalyaspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz. Geçen sene olduğu gibi."

'AVRUPA'NIN SAYILI KULÜPLERİNDE OYNUYORLAR'

A Milli takımda Merih, Çağlar, Ozan ve Mert Çetin gibi genç stoperlerin Avrupa'nın sayılı kulüplerinde oynadığını aktaran Veysel Sarı, "Onlara kariyerlerinde başarılar diliyorum. Uzun yıllar ülkemize hizmet etmelerini istiyorum. Gerçekten çok çok iyiler. İnşallah böyle de devam ederler" dedi.

'TARAFTARA KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ'

Pandemiden dolayı taraftarın olmayışının eksiklikliğine dikkati çeken Sarı, "Onlarla oynamak daha keyifliydi. Onların stadyumda olmaları bize itici güç veriyordu. Onların olmayışı futbolu güzelleştirmiyor ama yapacak da bir şey yok. Önce sağlık diyoruz. İnşallah dünyanın bu içinde bulunduğu pandemi dönemi bir an önce biter ve tekrar taraftara kavuşuruz" dedi.

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